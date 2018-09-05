Телекомпании требуют от "Яндекса" заблокировать пиратские копии их сериалов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Ранее суд принял такие меры в отношении этих сериалов, но на временной основе, пока идет разбирательство в суде. Теперь же телекомпании подали иск о полной блокировке, решение о которой может быть вынесено по окончании процесса.

"В суд поступили четыре исковых заявления от ТНТ, ТВ3, "Парнас Медиа", "2*2", ответчиком по которым выступает ООО "Яндекс". Иски зарегистрированы, процессуальные решения по движению пока не приняты", — сказала Солопова.

Спор возник вокруг выдачи "Яндексом" ссылок на пиратские копии сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и мультсериала "Осторожно, земляне".

После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик все же решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, проблему пиратства в этой сфере могло бы появление доступных лицензионных видеосервисов.

"В России, например, нет проблемы музыкального пиратства как таковой. У нас есть "Яндекс.Музыка", Apple Music, Boom и другие легальные сервисы… В видеоконтенте мы вместо этого видим, что правообладатель, наоборот, пытается усложнить для пользователя просмотр контента", — констатировал, в частности, аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.