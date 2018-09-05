В Ивановской области продолжат работу по изменению облика городов региона

ИВАНОВО, 5 сен — РИА Новости. Власти Ивановской области планируют продолжить работу по изменению внешнего облика городов региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Соответствующие договоренности достигнуты в среду между главой региона Станиславом Воскресенским, генеральным директором АО "ДОМ.РФ (бывшее агентство ипотечного жилищного кредитования — АИЖК") Александром Плутником и партнером КБ "Стрелка" Варварой Мельниковой", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в настоящее время совместно с КБ "Стрелка" завершается реализация первого этапа проекта по благоустройству исторического центра поселка Палех. Теперь принято решение, что архитекторы компании поработают с малыми городами Ивановской области: специалисты уже приступили к разработке дизайн-проектов ключевых общественных пространств Кинешмы и Юрьевца, а затем переключатся на столицу региона —Иваново.

Станислав Воскресенский отметил, что в работе по преобразованию общественных пространств города Иваново важна совместная работа с общественностью. "Речь идет о подготовке, хочу подчеркнуть — вместе с жителями города, как это сделано в Палехе, — плана благоустройства всего города Иваново. Чтоб мы понимали, где нужны парковые зоны, общественные пространства", — приводит пресс-служба слова губернатора.

По словам генерального директора АО "ДОМ.РФ" Александра Плутника, единый институт развития в жилищной сфере намерен продолжать разработку проектов в Ивановской области.

"Совместно с КБ Стрелка и правительством Ивановской области мы подготовим план развития, чтобы проекты готовились не разрозненно, а составляли систему развития города Иваново", — сказал Плутник, слова которого процитировали в пресс-службе.

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