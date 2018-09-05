В Петербурге установили памятную плиту защитникам Ленинграда-уроженцам КЧР

Открытие памятной плиты защитникам блокадного Ленинграда-уроженцам Карачаево-Черкесии на Пескаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге у монумента Матери-Родины

Открытие памятной плиты защитникам блокадного Ленинграда-уроженцам Карачаево-Черкесии на Пескаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге у монумента Матери-Родины

ЧЕРКЕССК, 5 сен — РИА Новости. На Пескаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге у монумента Матери-Родины в среду открыли памятную плиту защитникам блокадного Ленинграда-уроженцам Карачаево-Черкесии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

По его словам, после торжественного открытия плиту памяти перенесли на Аллею памяти. Там она стала 101-й от стран и российских регионов, которые увековечили имена своих Героев — защитников блокадного Ленинграда.

"Я абсолютно уверен, это знаковое событие, которое навсегда останется в летописи отношений между Санкт-Петербургом и Карачаево-Черкесской республикой. И, конечно же, мы показываем молодому поколению насколько был силен подвиг нашего старшего поколения, которое освободило нашу страну от фашистов", — сказал, выступая на церемонии открытия, глава КЧР Рашид Темрезов.

Он поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за поддержку инициативы, исходившей от общественников и правительства КЧР, — увековечить имена сотен защитников города на Неве — уроженцев Карачаево-Черкесии.

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