Володин призвал сделать все для сохранения компании "Саратовские авиалинии"

САРАТОВ, 5 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал сделать все возможное для сохранения авиакомпании "Саратовские авиалинии" и рассказал, что обсуждал этот вопрос с руководством Росавиации.

"С моей точки зрения, нужно делать все, для того чтобы сохранять наши саратовские предприятия, чтобы они наряду с федеральными имели возможность работать в данной сфере. Эту точку зрения излагали и руководству Росавиации. И мы обсуждали этот вопрос, как только возникла проблема у "Саравиа", — сказал Володин журналистам.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. В связи с прекращением полетов авиакомпания еженедельно возвращает пассажирам стоимость билетов. По данным на 31 августа, авиакомпания вернула 283,85 миллиона рублей за 40,456 тысячи билетов пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 года.