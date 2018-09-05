В Иванове приступают к реализации проекта "Светлый город"

ИВАНОВО, 5 сен — РИА Новости. В Иванове стартует проект "Светлый город", призванный в разы улучшить уличное освещение города, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Соответствующее соглашение подписано между правительством Ивановской области и "Ассоциацией производителей светодиодов и систем на их основе". Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора региона Станислав Воскресенский и генеральный директор ассоциации Евгений Долин", — сказал собеседник агентства.

По его словам, благодаря использованию светодиодных технологий мощность уличного освещения в городе Иваново увеличится в полтора раза. Новое световое оборудование также позволит в зависимости от обстоятельств задавать несколько параметров освещения: к примеру, на участках с низкой интенсивностью движения приглушать свет, при проведении праздничных мероприятий делать освещение городских улиц ярче. Кроме того, при модернизации системы уличного освещения имеется возможность создать покрытие сетью интернета Вещей на основе протокола LoRaWAN, что позволит запускать новые интернет-сервисы: мониторинг городского трафика, отслеживание и управление общественным транспортом. В рамках реализации проекта ожидается сокращение расходов за счет использования современных энергосберегающих технологий.

В пресс-службе уточнили, что исполнитель проекта будет выбран администрацией города Иваново в ходе обязательной конкурсной процедуры в соответствии с действующим законодательством.

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