В Мордовии за шесть лет открыли восемь школ на четыре тысячи мест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Восемь школ на более 4 тысяч мест построено и введено в эксплуатацию в Мордовии за последние 6 лет, сообщает пресс-служба главы республики.

"За прошедшие 6 лет в Мордовии при поддержке федерального центра построено восемь современных школ общей вместимостью 4185 мест. Этот показатель фактически равняется количеству ученических мест, созданных в республике с 2000 по 2011 год — в тот период было создано 4250 мест. Только за последние 3 года, с 2016-го по 2018 год, в Мордовии школьных мест стало больше почти на 3 тысячи. Это 35% от всего количества мест, созданных в XXI веке", — говорится в сообщении.

В День знаний в республике открылось два новых образовательных учреждения — в Саранске и в Рузаевке. Новые школы Мордовии представляют собой сверхсовременные центры образования. Так, в Рузаевке школа на 800 учеников оборудована компьютерными классами, игровыми зонами, кабинетами робототехники и лабораториями 3D-моделирования. К тому же с открытием центра образования в городе железнодорожников ликвидирована вторая смена. Это еще и одна из самых молодых школ по учительскому составу: средний возраст педагогов 32 года.

Отмечается, что рузаевская школа построена при непосредственной поддержке президента России Владимира Путина. Большая часть денег на ее строительство выделена из федерального бюджета.

"Президент страны поставил задачу перед российским образованием – войти в десятку лучших в мире. В республике создаются все условия для достижения этой цели. Открытие инновационных учебных заведений в городах и районных центрах — большой шаг в этом направлении", — приводятся в сообщении слова главы Мордовии Владимира Волкова.

По его словам, за 5 лет на работу в школы и детские сады пришло более 2 тысяч молодых специалистов, 1 сентября этого года на работу вышли более 300 молодых педагогов.

В начале 2000-х упор делался, в основном, на строительство небольших школ на 100-200 мест, почти половина тех школ (12 из 28) рассчитаны менее чем на 100 учащихся, отмечается в сообщении.

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