В Мордовии за шесть лет открыли восемь школ на четыре тысячи мест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Восемь школ на более 4 тысяч мест построено и введено в эксплуатацию в Мордовии за последние 6 лет, сообщает пресс-служба главы республики.
В День знаний в республике открылось два новых образовательных учреждения — в Саранске и в Рузаевке. Новые школы Мордовии представляют собой сверхсовременные центры образования. Так, в Рузаевке школа на 800 учеников оборудована компьютерными классами, игровыми зонами, кабинетами робототехники и лабораториями 3D-моделирования. К тому же с открытием центра образования в городе железнодорожников ликвидирована вторая смена. Это еще и одна из самых молодых школ по учительскому составу: средний возраст педагогов 32 года.
Отмечается, что рузаевская школа построена при непосредственной поддержке президента России Владимира Путина. Большая часть денег на ее строительство выделена из федерального бюджета.
По его словам, за 5 лет на работу в школы и детские сады пришло более 2 тысяч молодых специалистов, 1 сентября этого года на работу вышли более 300 молодых педагогов.
В начале 2000-х упор делался, в основном, на строительство небольших школ на 100-200 мест, почти половина тех школ (12 из 28) рассчитаны менее чем на 100 учащихся, отмечается в сообщении.