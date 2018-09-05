Юные тюменцы завоевали "бронзу" на всемирной Олимпиаде по робототехнике

ТЮМЕНЬ, 5 сен — РИА Новости. Двое учеников тюменской областной физико-математической школы и их тренер завоевали бронзовые медали этапа Всемирной робототехнической Олимпиады (The first WRO Invitational), который проходил с 30 августа по 2 сентября на Филиппинах, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Ребята собирали роботов для решения вопросов продовольственной безопасности, улучшения качества питания, ресурсосберегающего земледелия. Теперь им предстоит выступить в международном этапе Всемирной робототехнической олимпиады (World Robot Olympiad), которая состоится в Таиланде в ноябре", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что путевку на самые престижные соревнования мира тюменцы получили, завоевав первое место в своей категории на Всероссийской робототехнической олимпиаде и пройдя дополнительный отбор и подготовку на учебно-тренировочных сборах.

"Вы показали выдающийся результат, а для этого, могу уверенно сказать, одного таланта мало. К нему должны прилагаться усердие, трудолюбие, целеустремленность. Благодарю за то, что достойно представляете Тюмень", — сказал врио губернатора Тюменской области Александр Моор в поздравлении юным тюменцам.

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