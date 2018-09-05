В Оренбурге стартовал третий молодежный образовательный форум "Евразия"

ОРЕНБУРГ, 5 сен — РИА Новости. В Оренбурге открылся третий молодежный образовательный форум "Евразия".

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, на форум прибыли 800 участников из 77 стран мира, в том числе эксперты, политики, общественные деятели, а также молодые люди из Оренбуржья и других регионов. К работе на форуме приступили 180 волонтеров.

"Оренбуржье многонациональный край с традициями межкультурной коммуникации, здесь живут гостеприимные и открытые миру люди. Наша миссия — сделать Россию понятной для носителей других культур, подчеркивая при этом единство человеческих ценностей для всех. Форум "Евразия" предоставляет уникальные возможности для духовного и интеллектуального обогащения молодежи из разных стран. Уверен, каждый участник найдет здесь то, ради чего преодолел тысячи километров — новые идеи и возможности, друзей и единомышленников", — сказал губернатор Оренбургской области Юрий Берг на церемонии открытия.

По его словам, в этом году молодежный форум "Евразия" проходит в новом статусе — форум вошел в пул федеральных форумных площадок.

В пресс-службе добавили, что на форуме будет работать тематическая выставка-ярмарка российских вузов, в которой представлены 22 высших учебных заведения из пятнадцати регионов страны. Кроме того, в рамках форума пройдет грантовый конкурс: на реализацию проектов победителям будет выделено 3,7 миллиона рублей из областного бюджета.

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