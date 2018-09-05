В Оренбурге стартовал третий молодежный образовательный форум "Евразия"

ОРЕНБУРГ, 5 сен — РИА Новости. В Оренбурге открылся третий молодежный образовательный форум "Евразия".
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, на форум прибыли 800 участников из 77 стран мира, в том числе эксперты, политики, общественные деятели, а также молодые люди из Оренбуржья и других регионов. К работе на форуме приступили 180 волонтеров.
По его словам, в этом году молодежный форум "Евразия" проходит в новом статусе — форум вошел в пул федеральных форумных площадок.
В пресс-службе добавили, что на форуме будет работать тематическая выставка-ярмарка российских вузов, в которой представлены 22 высших учебных заведения из пятнадцати регионов страны. Кроме того, в рамках форума пройдет грантовый конкурс: на реализацию проектов победителям будет выделено 3,7 миллиона рублей из областного бюджета.