В Крыму заявили, что массовых обращений в больницы после химвыброса нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Массовых обращений граждан в больницы из-за химического выброса на севере Крыма не поступало, сообщил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

В Армянске 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" был остановлен на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

"Прямой и явной угрозы жизни и здоровью граждан на сегодняшний момент нет. Об говорит и медицинская статистика. Мы посмотрели количество обращений в больницы, поликлиники, другие медучреждения города Армянска и Красноперекопского района, Красноперекопска, близлежащих районов. Действительно, ситуация ничем не отличается от предыдущих периодов, а если сравнивать с прошлым годом, еще и меньше", — сказал Полонский в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, паника нагнетается искусственно только в соцсетях.

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова был зафиксирован в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

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