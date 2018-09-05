МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Требования закона в отношении возрастной маркировки книг не надо доводить до абсурда, Роспечать совместно с Роспотребнадзором направит информационное письмо по этому поводу в Гильдию издателей и Российский книжный союз, об этом на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки заявил глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Ранее агентство "Новый день" сообщало, что старшекласснице из Екатеринбурга в трех магазинах отказались продавать сборники Есенина, Маяковского и Бродского, объяснив это тем, что она несовершеннолетняя. В сети книжных магазинов "Читай-город" в Екатеринбурге РИА Новости рассказали, что школьнице не продали книги, потому что на них была маркировка "18+", магазин не имеет права продавать такую продукцию детям.

"Стремление выполнять закон всегда хорошо, но я хочу обратиться к издателям, которые ставят маркировку — не будем доводить требования закона до абсурда", — сказал Сеславинский.

Он отметил, что в законе есть уточнение по поводу классической литературы, но конкретного списка, что входит в классику, нет, и создавать его не надо.

"Чтобы не было казусов, я договорился с руководством Роспотребнадзора, который осуществляет контроль за исполнением этого закона о том, что мы сформируем специальное информационное письмо, которое направим в Гильдию издателей, в Российский книжный союз, чтобы у нас было простое человеческое понимание", — подчеркнул Сеславинский.