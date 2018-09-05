Никитин: у общественных префектур на Тамбовщине есть серьезные перспективы

ТАМБОВ, 5 сен — РИА Новости. У новой формы общественного самоуправления — префектур — есть серьезные перспективы, считает губернатор Тамбовской области Александр Никитин.
"Префектуры уже доказали свою эффективность и вызвали интерес и симпатию у тамбовчан. За короткое время удалось решить важные вопросы: от дорожного ремонта малых улиц до строительства новых парков и сохранения зеленых зон. Именно этот механизм способен дать в руки жителей ключ к решению очень важных вопросов", — сказал Никитин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, находящимся в регионе с рабочей поездкой.
В качестве примера успешной работы губернатор привел префектуру "Олимпийская".
"Действительно, неравнодушные жители префектуры "Олимпийская" гордятся своими успехами: они смогли защитить территорию парка от застройки, добились благоустройства территории, а сегодня под общественным контролем идет подготовка к установке малых архитектурных форм", — отметил Никитин.
По сообщению пресс-службы областной администрации, спикер нижней палаты парламента положительно оценил взаимодействие региональной власти и населения в регионе.
Касаясь реализации в области проекта "Формирование комфортной городской среды", председатель Госдумы напомнил, что Тамбов был родоначальником благоустройства дворовых территорий.
"Важно, что для реализации проектов по благоустройству вы привлекаете различные источники финансирования, в том числе, внебюджетные средства. А институты гражданского общества вовлечены в процесс общественного контроля", — сказал Володин.