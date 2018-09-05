Никитин: у общественных префектур на Тамбовщине есть серьезные перспективы

ТАМБОВ, 5 сен — РИА Новости. У новой формы общественного самоуправления — префектур — есть серьезные перспективы, считает губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Учрежденные по инициативе главы региона общественные префектуры как вид общественного самоуправления существуют на Тамбовщине чуть меньше года. За это время были созданы семь префектур: "Летный городок", "Олимпийская", "Центральная", "Уютная", "Рылеева" и "Западная" — в Тамбове и еще одна — в городе Уварово.

"Префектуры уже доказали свою эффективность и вызвали интерес и симпатию у тамбовчан. За короткое время удалось решить важные вопросы: от дорожного ремонта малых улиц до строительства новых парков и сохранения зеленых зон. Именно этот механизм способен дать в руки жителей ключ к решению очень важных вопросов", — сказал Никитин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, находящимся в регионе с рабочей поездкой.

В качестве примера успешной работы губернатор привел префектуру "Олимпийская".

"Действительно, неравнодушные жители префектуры "Олимпийская" гордятся своими успехами: они смогли защитить территорию парка от застройки, добились благоустройства территории, а сегодня под общественным контролем идет подготовка к установке малых архитектурных форм", — отметил Никитин.

По сообщению пресс-службы областной администрации, спикер нижней палаты парламента положительно оценил взаимодействие региональной власти и населения в регионе.

"Очень важно, что у вас в области выстроено взаимодействие региональной власти и населения. Действует институт гражданского общества, люди вовлечены в процесс благоустройства, создана система общественного контроля", — сказал Володин, слова которого процитировали в пресс-службе областной администрации.

Касаясь реализации в области проекта "Формирование комфортной городской среды", председатель Госдумы напомнил, что Тамбов был родоначальником благоустройства дворовых территорий.

"Важно, что для реализации проектов по благоустройству вы привлекаете различные источники финансирования, в том числе, внебюджетные средства. А институты гражданского общества вовлечены в процесс общественного контроля", — сказал Володин.

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