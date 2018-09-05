Диалог культур является цивилизационным выбором России, заявил Минниханов

КАЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости. Диалог культур, межнациональное согласие и межрелигиозное взаимодействие являются цивилизационным выбором России, и татарстанский опыт в этом направлении может быть полезен, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в среду.

В среду в Казани открылся форум по межкультурному диалогу под эгидой государственного советника Татарстана, специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева. Специальные посланники ЮНЕСКО, послы доброй воли, специалисты в области сохранения межнационального и межконфессионального согласия, представители федеральных, республиканских органов власти, духовенства, деятели науки и культуры России обсуждают новые формы международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

"Диалог культур, установка на межнациональное согласие и межрелигиозное взаимодействие – это цивилизационный выбор России. Мы дорожим прошлым, созидаем настоящее, уверенно смотрим в будущее. Это наш ценностный ориентир, который основан на вековых традициях, образе жизни простых людей и государственной политике", — сказал Минниханов на открытии форума.

По словам Минниханова, приоритетами российской политики являются обеспечение равенства народов и конфессий, создание необходимых условий для их свободного развития и взаимодействия, совместное противостояние любым формам радикализма и нетерпимости.

Президент Татарстана высказал уверенность, что межкультурный диалог выступает важнейшей предпосылкой мира, предотвращения насильственного экстремизма, уважения прав человека и содействия взаимопониманию. Диалог, по его мнению, дает возможность избегать разделения по этническому, религиозному и культурному признакам и играет решающую роль в обеспечении устойчивого развития.

"Тот факт, что в Татарстане на протяжении многих веков сложились традиции мирного сосуществования двух мировых религий – ислама и православия привлекает к себе всеобщее внимание. Особо ценно, что эти традиции и сохранение национальной идентичности лежат в основе татарского богословского наследия. Данный опыт сегодня может быть востребован при урегулировании разрастающихся конфликтов на религиозной почве", — добавил президент Татарстана.

Не менее значима, по мнению Минниханова, практика межэтнического сотрудничества. По его информации, представители более 170 народов считают Татарстан родным домом, в республике эффективно работают Ассамблея народов Татарстана, восемь домов дружбы народов, около 100 национально-культурных центров. Большую роль в сохранение мира и согласия вносят общественные объединения – Всемирный конгресс татар, Русское национально-культурное объединение, Духовное управление мусульман республики, Татарстанская митрополия Русской православной церкви и другие.

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