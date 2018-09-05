Необходимости тревожиться об отмене северных льгот нет, заявила глава Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 сен — РИА Новости. Жителям Ханты-Мансийского автономного округа нет необходимости тревожиться по поводу отмены льгот для северян, однако нужно держать руку на пульсе, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона вместе с врио губернатора Тюменской области Александром Моором во вторник встретилась с коллективом компании "Газпром трансгаз Югорск". Как сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей автономного округа, специалистов предприятия, в частности, интересовал вопрос, связанный с позицией руководителей двух субъектов по поводу периодически звучащих на федеральном уровне инициатив об отмене льгот для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Под такими льготами обычно подразумеваются надбавки и повышающие коэффициенты к зарплате, увеличенные периоды отпусков.

По словам Натальи Комаровой, эту тему необходимо постоянно отслеживать. Она подчеркнула, что северные льготы должны быть сохранены, кроме того, ведется активная работа с федеральными органами власти, чтобы своевременно и достоверно информировать их о реальном положении дел.

"У нас единое мнение на этот счет. Для меня, человека с ощутимым северным стажем, эта тема не является чужой… Необходимости тревожиться нет, но всегда есть необходимость держать руку на пульсе", — цитирует департамент главу региона.

В свою очередь, Моор добавил, что попытки отменить северные льготы предпринимают люди, которые никогда не бывали в этих краях. "Здесь у нас вместе с Натальей Владимировной одинаковая позиция, как и по большинству вопросов нашего сотрудничества. Если кто-то попробует в очередной раз покуситься, мы вместе станем на защиту льгот для работников, трудящихся в таких суровых условиях", — отметил он.

Тема изменений в системе северных надбавок и районных коэффициентов к зарплате обсуждалась осенью 2017 года во время рабочего визита в Югру министра труда и соцзащиты Максима Топилина. Тогда глава Минтруда заявлял о позиции министерства и правительства РФ, которая заключается в том, что в этой системе ничего менять не нужно. Он также называл вопрос "северных льгот" очень чувствительной темой для жителей.

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