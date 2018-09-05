В Приморье синоптики сделали специальный сайт с погодой на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Синоптики Примгидромета сделали специальный погодный сайт для участников Восточного экономического форума.

"С целью оперативного и качественного обеспечения официальной гидрометеорологической информацией организаторов и участников форума в период его проведения, а также всех жителей и гостей Владивостока, специалисты Примгидромета уже традиционно разработали специализированный погодный сайт "Восточный экономический форум: Погода, климат, экология", — сообщает пресс-служба Примгидромета.

На сайте будут ежедневно на русском и английском публиковаться прогнозы погоды по Владивостоку, острову Русский, проливу Босфор Восточный и Артему, рядом с которым расположен аэропорт. Также на сайте будет информация о состоянии загрязнения окружающей среды во Владивостоке и прилегающих акваторий.

"Отдельным блоком на сайте будет выведена экстренная информация о прогнозируемых опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях, — сообщает пресс-служба.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Ранее из-за тайфуна Soulik в Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском и Черниговском районах — режим чрезвычайной ситуации. Свыше 550 семей в крае уже значатся в списках на получение компенсации за подтопление домов и участков, потерю урожая.