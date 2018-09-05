Глава "Ростеха" поддержал обращение президента о пенсионной реформе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов провел селекторное совещание по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятиях госкорпорации. Особое внимание он уделил мерам трудовой защиты граждан предпенсионного возраста, о чем ранее в своем обращении говорил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Не только мы, но и другие работодатели должны быть заинтересованы в приеме и сохранении на работе граждан предпенсионного возраста. Ответственность для работодателей, допускающих незаконное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, должна быть вплоть до уголовной. Это своего рода дискриминация. А в целом "Ростех" как крупнейшая мировая промышленная корпорация заинтересован в профессионалах, и возраст тут не помеха", — заявил Чемезов.

Глава "Ростеха" подчеркнул, что создание условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста — логичный шаг государства.

"В первую очередь это должны быть условия по сохранению рабочих мест, по возможности получение дополнительной или повышение уже имеющейся квалификации", — добавил генеральный директор "Ростеха".

Участники совещания согласились, что крупные компании, особенно работающие в высокотехнологичных отраслях, заинтересованы в том, чтобы опытные профессионалы оставались на предприятиях и в научно-исследовательских центрах.

"В наших отраслях особенно важны опыт и наставничество. Молодые сотрудники приходят с хорошей теоретической базой, не всегда подкрепленной практическими знаниями. Эти знания им могут передать только старшие сотрудники — наставники", — отметил Сергей Чемезов.

В "Ростехе", по словам Чемезова, обращается пристальное внимание на развитие наставничества, оказывается особое уважение старшим сотрудникам, и такая практика подкреплена соответствующими государственными решениями.

Глава "Ростеха" также отметил важность регулярной индексации заработных плат работников предприятий, своевременного медицинского обслуживания.