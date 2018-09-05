Специалисты не прогнозируют новых подземных толчков в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Специалисты не прогнозируют повторных подземных толчков в Челябинской области, где в среду ночью произошла сейсмическая активность на глубине 10 километров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5.

"В связи с сейсмической активностью в Челябинской области продолжают работать межведомственные группы по проверке целостности социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. По предварительным данным федерального исследовательского центра "Единой геофизической службы РАН", повторные толчки не прогнозируются", — говорится в сообщении.

Также пресс-центр добавляет, что, по уточненным данным, пострадавших и значительных разрушений зданий нет, обследование продолжается. На работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло, водо- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме, уточняет МЧС.

По данным пресс-центра, в Главном управлении МЧС России по Челябинской области организована работа оперативного штаба. В Усть-Катавском городском округе, Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах работают 17 групп по проверке целостности социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На местах задействованы сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС – 51 человек и 17 единиц техники. На 17.00 (15.00 мск) запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.

Ранее сообщалось, что на телефоны оперативно-дежурных служб поступило 627 обращений от граждан.