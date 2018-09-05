Синоптики рассказали, какая погода ждет участников ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Погода будет хорошей во Владивостоке во время Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба Примгидромета.

"Погода будет хорошая, характерная для начала приморской осени, и впечатление о нашем замечательном городе не испортит", — отметил начальник управления Борис Кубай на вопрос о погоде во время Восточного экономического форума.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Ранее из-за тайфуна Soulik в Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском и Черниговском районах — режим чрезвычайной ситуации. Свыше 550 семей в крае уже значатся в списках на получение компенсации за подтопление домов и участков, потерю урожая.