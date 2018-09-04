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Общество

Нижегородской области выделят средства на создание новых мест в яслях

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© Fotolia / santypanРебенок в детском саду. Архивное фотоРебенок в детском саду. Архивное фото
© Fotolia / santypan

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Нижегородская область дополнительно получит 88 миллионов рублей из федерального бюджета на создание новых мест в яслях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Игрушки в песочнице. Архивное фото
© Fotolia / pureshot
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Опубликовано распоряжение правительства РФ об изменениях в распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В Нижегородской области в перечень объектов были дополнительно включены новые корпуса в детском саду №34 на 100 мест в городе Арзамасе и в детском саду "Березка" на 80 мест в городе Первомайске. Решение о выделении дополнительных средств было принято по итогам встречи главы региона с Дмитрием Медведевым.

"Эти меры позволят серьезно улучшить ситуацию с обеспеченностью местами в ясельных группах в двух городах региона. В Арзамасе и Первомайске сложилась достаточно сложная ситуация, а выделение дополнительных 88 миллионов рублей позволит создать 180 новых мест. Ситуацию с созданием дополнительных мест мы предметно обсудили с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Нижегородская область готова еще активнее включаться в федеральные программы, тем более, когда речь идет о детях", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Школьная столовая. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Вопросы в сфере дошкольного образования Дмитрий Медведев и Глеб Никитин обсудили на встрече, которая прошла 28 августа в подмосковных Горках.

"Что касается детских садов, здесь мы также решали проблемы вместе со всей страной, чтобы не было очередей для детей от трех до семи лет. За последние годы было введено 14 400 дополнительных мест. В соответствии с утвержденной программой, планируется построить еще 27 детских садов на 3545 мест", — добавил глава региона.

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