Власти Тверской области работают над устранением дисбаланса на рынке труда

ТВЕРЬ, 4 сен — РИА Новости. Задача властей — устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, сформировать систему подготовки кадров с учетом потребностей экономики Верхневолжья, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Благодаря мерам по ограничению потока трудовых мигрантов в регион, слаженной работе ФСБ, МВД, прокуратуры, следственного комитета, численность трудовых мигрантов снизилась почти на четверть: с 23 тысяч человек в 2015 году до 17 тысяч человек в 2017 году. На освободившиеся вакансии трудоустроены жители Тверской области", — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства.

В пресс-службе правительства области, ссылаясь на Главного управления по труду и занятости региона, отметили, что по итогам второго квартала текущего года уровень безработицы на территории Верхневолжья снизился с 4,8% до 4%. Количество вакансий по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилось на 8% — с 49 до 53 тысяч. Наиболее востребованы специалисты в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения, образования. Лидерами по количеству вакансий стали Тверь, Кимрский, Калининский, Ржевский, Торжокский, Вышневолоцкий районы.

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