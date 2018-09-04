В Мурманской области хотят сохранить возраст получения пенсионных льгот

МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Власти Мурманской области разработали пакет мер для смягчения изменений в федеральное пенсионное законодательство, предполагающие сохранение на переходный период региональных льгот для будущих пенсионеров, живущих на Крайнем Севере, с того возраста, с которого они существуют в нынешнем законодательстве, сообщила на брифинге во вторник вечером губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Возраст выхода на пенсию на Крайнем Севере сегодня составляет 50 лет для женщин и 55 для мужчин. "То, что жители будут уходить на пенсию на пять лет раньше, чем жители теплых регионов, закреплено федеральным законодательством… Мы не повышаем в наших нормативных актах пенсионный возраст на пять лет, он остается прежний. Мы практически защищаем наших будущих пенсионеров и таким образом создаем более комфортные условия для ухода на пенсию", — сказала Ковтун.

По ее словам, власти проанализировали региональные законы, и группа депутатов уже готова отправить в Думу проект по внесению изменений в эти законы, которые будут касаться людей пенсионного и предпенсионного возраста. "Мы будем "привязываться" не к слову "пенсионер", а к возрасту. В наших законах все останется по-прежнему", — отметила глава региона. Она добавила, что законопроект будет касаться переходного периода до 2024 года.

Сегодня жители Крайнего Севера, выходя на пенсию по возрасту, имеют право на ряд региональных льгот, в числе которых оплата услуг ЖКХ, транспортному налогу. Также неработающие пенсионеры получают право бесплатного проезда к месту отдыха и обратно раз в два года, право на получение звания "Ветеран труда" и другие.

"Льготы остаются с того возраста, с которого и существуют, независимо от того, какой возраст будет установлен на федеральном уровне", — пояснил руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Владимир Мищенко.

По словам спикера областной думы Сергея Дубового, когда законопроект об изменениях в пенсионное законодательство был принят в первом чтении, от жителей Мурманской области поступило около 50 обращений с просьбой оставить прежним возраст выхода на пенсию для северян. "После выступления президента 29 августа начали поступать другие предложения – не было вопроса против повышения, в целом предложения в русле тех, что дал президент – ввести такие понятия, как работник предпенсионного возраста с установлением государственных гарантий и так далее", — сказал Дубовой.

По словам депутата Госдумы от региона Алексея Веллера, необходимо предусмотреть меры для защиты людей предпенсионного возраста, чтобы они сохраняли рабочие места. "Важно, когда будет разрабатываться пакет законов, не только административно-репрессивные методы закладывать, но и финансовые стимулы. Для работодателя они работают лучше", — сказал Веллер.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

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