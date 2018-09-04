В Мурманской области хотят сохранить возраст получения пенсионных льгот

МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Власти Мурманской области разработали пакет мер для смягчения изменений в федеральное пенсионное законодательство, предполагающие сохранение на переходный период региональных льгот для будущих пенсионеров, живущих на Крайнем Севере, с того возраста, с которого они существуют в нынешнем законодательстве, сообщила на брифинге во вторник вечером губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
По ее словам, власти проанализировали региональные законы, и группа депутатов уже готова отправить в Думу проект по внесению изменений в эти законы, которые будут касаться людей пенсионного и предпенсионного возраста. "Мы будем "привязываться" не к слову "пенсионер", а к возрасту. В наших законах все останется по-прежнему", — отметила глава региона. Она добавила, что законопроект будет касаться переходного периода до 2024 года.
Сегодня жители Крайнего Севера, выходя на пенсию по возрасту, имеют право на ряд региональных льгот, в числе которых оплата услуг ЖКХ, транспортному налогу. Также неработающие пенсионеры получают право бесплатного проезда к месту отдыха и обратно раз в два года, право на получение звания "Ветеран труда" и другие.
"Льготы остаются с того возраста, с которого и существуют, независимо от того, какой возраст будет установлен на федеральном уровне", — пояснил руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Владимир Мищенко.
По словам спикера областной думы Сергея Дубового, когда законопроект об изменениях в пенсионное законодательство был принят в первом чтении, от жителей Мурманской области поступило около 50 обращений с просьбой оставить прежним возраст выхода на пенсию для северян. "После выступления президента 29 августа начали поступать другие предложения – не было вопроса против повышения, в целом предложения в русле тех, что дал президент – ввести такие понятия, как работник предпенсионного возраста с установлением государственных гарантий и так далее", — сказал Дубовой.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.