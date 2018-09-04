Защита бывшей жены Джигарханяна "с оптимизмом" оценивает судебный процесс

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Защита бывшей жены народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, обвиняемой в нарушении тайны личной жизни, с оптимизмом оценивает перспективы судебного разбирательства.

"Все идет в рабочем порядке. У нас оптимистичные прогнозы", — сказала журналистам адвокат Лариса Широкова.

По словам адвоката, ее подзащитная "не устанавливала камеру, не относила запись на передачу и все остальное, истекающее из этого, также не признает". Она уточнила, что никаких других обвинений ее подзащитной не предъявлено.

Суд во вторник приступил к слушанию дела в закрытом режиме и допросил четверых свидетелей. Рассмотрение дела продолжится 24 сентября.

Цымбалюк-Романовской инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", максимальная санкция которой составляет 2 года лишения свободы. Она не считает себя виновной.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его жены — 39-летней Виталины Цымбалюк-Романовской — начался после того, как 10 октября 2017 года актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством Джигарханяна. Позже пара расторгла брак.

В начале декабря 2017 года следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными. В рамках уголовного дела суд наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской. После выемки содержимого стало известно, что внутри находились деньги в размере 1 миллиона рублей.