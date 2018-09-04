В Москве планируют запуск "народного каршеринга"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Городской проект "народного каршеринга", который бы позволял горожанам сдавать в течение дня свои личные автомобили в аренду, могут запустить уже в следующем году, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Ранее с соответствующей инициативой выступил мэр Сергей Собянин.

"На данный момент мы разрабатываем программное обеспечение. Я думаю, что в следующем году эта система будет запущена", — сказал Ликсутов на встрече с журналистами во вторник.

Он пояснил, что желающий отдать машину в аренду сможет ввести свои параметры. "Например, вы хотите, чтобы машина была свободна в 18.00, вы это указываете, помечаете, на какой радиус отдаёте машину, место, где ее можно будет отдать. И если ваши требования совпадут с чьим-то желанием взять машину, то это случится", — добавил он.

Собянин отмечал, что благодаря такой системе жителям не придётся платить за парковку, вместо этого они могут получать доходы путём сдачи своей машины в аренду.