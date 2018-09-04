Ярмольник сравнил ФСО с волком из басни Крылова

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Леонид Ярмольник во время заседания суда по иску Федеральной службы охраны о взыскании с актера более 800 тысяч рублей за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes сравнил ФСО с волком из басни Крылова.

В конце 2016 года артист попал в ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых оказался Mercedes, принадлежащий ФСО. Виновником происшествия был признан Ярмольник. Общая сумма ремонта поврежденной иномарки составил 1,2 миллиона рублей, однако страховая компания уже заплатила часть средств за ремонт- 400 тысяч рублей.

"Мне это напоминает всем знакомую школьную историю, когда зная ответ в задачке решение подгоняется. Или классическая история от Ивана Андреевича Крылова — "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать", сказал волк и в темный лес ягненка поволок. Уважаемый суд, если в этом спектакле такое распределение ролей, что ФСО — волк, а Ярмольник — ягненок, то я хочу отказаться от роли", — приводит заявление актера агентство "Москва".

При этом Ярмольник заявил, что финансовая сторона вопроса его не так волнует.

"Дело не в деньгах — за державу обидно! Мне уже самому интересно, как суд разберется. Это как спектакль, который надо досмотреть", — приводит слова артиста "5 канал".

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что сторонам не удалось заключить мировое заключение. Ярмольник был готов возместить 310 тысяч рублей, в то время как ФСО заявляла иск на 800 тысяч рублей. В частности, актер счел завышенной стоимость ремонта, при том что сам автомобиль стоит 1,7 миллиона рублей. Представитель актера подчеркнул, что они частично признают исковые требования, однако полная сумма ремонта, согласно экспертизе, составляет 710 тысяч рублей