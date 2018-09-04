В Якутске запустили самый крупный на Дальнем Востоке объект по очистке воды

ЯКУТСК, 4 сен — РИА Новости. Самый крупный на Дальнем Востоке объект по очистке воды стоимостью более пяти миллиардов рублей запустили во вторник в Якутске, передает корреспондент РИА Новости.

Строительство водозаборных и водоочистных сооружений началось в Якутске шесть лет назад. Инициатором строительства объекта выступили власти региона. Генеральный подрядчик — израильская компания TAHAL Consulting Engineers Ltd реализовала проект в контрактные сроки. Новому объекту предстоит снабдить чистой водой более 300 тысяч горожан, а также жителей близлежащего поселка Жатай. По словам работников городского Водоканала, пуско-наладочные работы завершатся в октябре.

На торжественном запуске водозаборных и водоочистных сооружений приняли участие врио главы Якутии Айсен Николаев и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

"Значение сегодняшнего события для развития города Якутска трудно переоценить. С 1972 года, как был построен наш водозабор, вопрос его расширения и реконструкции поднимался разными руководителями Якутска. Многие годы мощность водозабора поддерживалось исключительно самоотверженностью работников "Водоканала". Обеспечение чистой питьевой водой не должно ограничиваться в нашей республике только столицей и ее пригородами. Работы будут продолжаться. И пионером выступит водозабор Якутска", — сказал собравшимся руководитель региона.

Замминистра строительства и ЖКХ, в свою очередь, заверил, что Якутии есть, чем гордиться перед остальными регионами.

"За бюджетный счет все могут модернизировать инфраструктуру. А так, чтобы иметь наработанную практику привлечения финансирования для эффективных проектов, — этим Якутия может гордиться и стать примером для других регионов РФ. Строительство водозаборных сооружений в Якутске позволит принципиально изменить качество водопроводной воды в столице Якутии. Это был сложный инфраструктурный проект, с которым власти региона успешно справились", — отметил Чибис.

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