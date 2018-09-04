Воронежская область подписала соглашение с АСИ о реализации шести проектов

ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. Правительство Воронежской области и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение, в соответствии с которым в регионе будет внедрено шесть практик социально-экономического развития из "Магазина верных решений" АСИ, сообщило во вторник областное правительство.

Единая форма соглашения для всех субъектов Российской Федерации была разработана Агентством стратегических инициатив в 2018 году. Соглашение о сотрудничестве с АСИ подписали уже более 50 регионов России.

"Шесть практик социально-экономического развития субъектов РФ из "Магазина верных решений" Агентства стратегических инициатив (АСИ) будет внедрено в Воронежской области. Соответствующее соглашение 4 сентября в Москве подписали генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и врио губернатора Воронежской области Александр Гусев", — говорится в сообщении.

Правительство региона совместно с Агентством стратегических инициатив отобрали успешные практики из предлагаемых "Магазином верных решений", где собраны лучшие идеи по итогам всероссийского конкурса социально-экономических проектов развития российских территорий.

"Было отобрано шесть практик, которые теперь будут внедрены на территории региона: "Создание современной системы переработки ТКО", межрегиональный туристский образовательный проект "Вагон знаний", социально-ориентированный проект "Возьми – 100, верни – 20", группа "Передышка" (реабилитация детей-инвалидов с выраженными стойкими двигательными нарушениями, нуждающихся в постоянном уходе, из семей, нуждающихся в услуге "краткая передышка"), развитие детского больничного и социального волонтерства и создание интернет-портала "Моя карьера" – информационного портала по профориентации населения", — информирует правительство.

По его данным, в составе каждой практики имеется описание успешной реализации, методические рекомендации по внедрению, типовая дорожная карта с распределением ответственности, механизм оценки эффективности.

Другие новости региона читайте здесь >>