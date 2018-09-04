В Госдуме оценили идею лицензирования видеоблогеров на YouTube

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Говорить о введении лицензий для вещания в Youtube неактуально, считает председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Ранее СМИ сообщили, что председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил ввести лицензии для видеоблогеров в качестве меры по борьбе с недостоверной информацией.

"Данная тема не обсуждалась в стенах Государственной думы. Стоит отметить, что любая законодательная инициатива должна быть сформулирована с учетом возможности ее технологической реализации и эффективности правоприменения", — цитирует Левина пресс-служба комитета.

Политик отметил, что в современном коммуникационном пространстве работают десятки платформ для видеоблогинга, на которых миллионы авторов осуществляют свои трансляции на русском языке не только в России, но и по всему миру.

"Эта область медиапространства находится в постоянном развитии: появляются новые проекты и средства самовыражения, поэтому говорить о введении лицензирования данной деятельности неактуально", — пояснил он.

"В настоящий момент приоритетной задачей является разработка комплекса мер, противодействующих распространению фейковых новостей. Частью этой работы является, в том числе, принятый в первом чтении законопроект, которым предполагается регулировать деятельность социальных сетей, готовящийся сейчас ко второму чтению", — заключил Левин.