С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Первый в России многопрофильный ресурсный центр комплексной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья открылся в Ленинградской области, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

"Ресурсный центр, в состав которого вошли специализированный МФЦ, биржа труда для инвалидов, отделения Фонда соцстрахования, медико-санитарной экспертизы, пенсионного фонда, а также производственная площадка, бизнес-инкубатор, мини-типография, прокат технических средств реабилитации, гостиница и столовая, стал по сути вторым рождением мультицентра социальной и трудовой интеграции инвалидов, который работает в области с 2015 года", — сказал Дрозденко.

По его словам, за три года мультицентр состоялся "как учебное заведение и место, где люди с ограниченными возможностями учились навыкам самостоятельной жизни".

"Но мы хотели, чтобы его выпускники могли и дальше общаться друг с другом, совместно решать проблему трудоустройства и пользования средствами реабилитации. И созданный ресурсный центр позволит им находить ответы на важные жизненные вопросы", — добавил губернатор.

Одна из ключевых задач центра интеграции — наглядно продемонстрировать предпринимателям эффективность использования труда инвалидов. В дальнейшем комплекс дополнится архитектурным бюро доступной среды и универсального дизайна.

В 2018 году из областного бюджета на развитие инфраструктуры центра поддержки инвалидов, в том числе на ремонт и оснащение производственного центра и ресурсного центра, выделено 51,8 миллиона рублей.

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