С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Первый в России многопрофильный ресурсный центр комплексной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья открылся в Ленинградской области, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, за три года мультицентр состоялся "как учебное заведение и место, где люди с ограниченными возможностями учились навыкам самостоятельной жизни".
"Но мы хотели, чтобы его выпускники могли и дальше общаться друг с другом, совместно решать проблему трудоустройства и пользования средствами реабилитации. И созданный ресурсный центр позволит им находить ответы на важные жизненные вопросы", — добавил губернатор.
В 2018 году из областного бюджета на развитие инфраструктуры центра поддержки инвалидов, в том числе на ремонт и оснащение производственного центра и ресурсного центра, выделено 51,8 миллиона рублей.
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