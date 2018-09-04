Росгвардия получила полномочия по охране губернаторов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Федеральная служба войск национальной гвардии получила полномочия по охране глав российских регионов. Соответствующий закон вступил в силу через 180 дней со дня подписания президентом России.

Решение по обеспечению безопасности губернатора будет принимать лично президент. Охрана губернаторов будут осуществляться на договорной основе, а получаемые Росгвардией по этим договорам средства пойдут в федеральный бюджет.

Как ранее рассказал журналистам замдиректора ведомства Сергей Меликов, цель закона — создать механизм распределения полномочий по охране губернаторов вместе с ФСО и МВД. Еще до принятия законопроекта Меликов отмечал, что Росгвардия активно взаимодействует с этими ведомствами. При этом он подчеркнул, что ФСО не занимается охраной должностных лиц регионов, если нет специального указания президента.

В конце 2017 года другой замиректора Росгвардии Сергей Лебедев во время представления законопроекта в Госдуме, подчеркнул, что 16 центров в составе Росгвардии в 17 регионах России уже осуществляет охрану губернаторов. По его словам, эти центры переданы в состав войск нацгвардии из МВД в соответствии с указом президентом от 5 апреля 2016 года.