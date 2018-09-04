Акваторию острова Русский закроют для судов в дни ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Навигацию судов в акваториях Амурского и Уссурийского заливов во Владивостоке ограничат в дни проведения Восточного экономического форума, сообщает администрация Приморья.

"С 0.00 10 сентября (17.00 мск 9 сентября) до 0.00 13 сентября вводится запрет на плавание судов в акватории Амурского залива в бухте Новик, ограниченных линией от мыса Доронина до мыса Шигина, а также в акватории Уссурийского залива в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока от мыса Новосильского до мыса Житкова", — говорится в сообщении.

В указанных местах запрещается остановка, стоянка и передвижение судов, включая маломерные.

Ограничения не касаются парома в поселок Подножье, специальных спасательных и медицинских судов, а также судов, привлеченных к подготовке и проведению ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.