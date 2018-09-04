Бывшая супруга Джигарханяна отрицает вину в нарушении тайны частной жизни

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отрицает вину в нарушении тайны личной жизни.

"Я не считаю себя виноватой", — сказала она журналистам перед началом судебного разбирательства в 310 мировом судебном участке Москвы. Заседание в настоящий момент началось, но проходит в закрытом режиме.

Ей инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", максимальная санкция которой составляет 2 года лишения свободы. Она не считает себя виновной.