Глава Нижегородской области поручил обеспечить исполнение закона о тишине

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить в регионе исполнение закона о тишине, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно закону "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области", с понедельника по пятницу включительно с 22.00 до 7.00, а также в субботу, воскресенье и праздничные дни с 23.00 до 10.00 запрещается нарушать тишину громкими выкриками, пением, игрой на музыкальных инструментах, ремонтными работами, свистом и топотом.

Нижегородцы сообщили главе региона об отсутствии результатов по обращениям с жалобами на несоблюдение регионального закона о тишине. По их словам, с нарушителями в лучшем случае проводятся профилактические беседы, что далеко не всегда приводит к положительному результату.

"Долгое время не было возможности обеспечить нормальную работу закона, так как отсутствовало соглашение между правительством Нижегородской области и МВД России. Мы усилили работу в этом направлении, и буквально несколько дней назад соглашение было утверждено председателем правительства страны. Теперь у сотрудников ГУВД появится возможность составлять протоколы об административных нарушениях по этой статье регионального КоАПа. Мы в свою очередь обеспечим финансирование данной работы", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава региона дал поручение департаменту региональной безопасности контролировать реализацию соглашения.

Правительство РФ 27 августа издало распоряжение об утверждении соглашения между МВД РФ и правительством Нижегородской области о передаче силовому министерству части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях от 20 мая 2003 года №34-3, подписанное 5 июня 2018 года.

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