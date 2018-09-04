В Иркутской области назвали охоту губернатора на медведя‍ законной

ИРКУТСК, 4 сен – РИА Новости. Охота на медведя с участием губернатора Иркутской области Сергея Левченко, из-за которой депутат Госдумы РФ Николай Николаев направил запрос в Генпрокуратуру и МВД, состоялась в 2016 году в разрешенный период по лицензии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич.

В понедельник портал Ura.ru опубликовал видеозапись с зимней охоты на медведя с участием Сергея Левченко. На ней видно, как губернатор региона пристреливает ружье, затем стреляет в берлогу и, по словам участников охоты, выстрелом в голову убивает медведя. Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД РФ Николай Николаев на своей странице в Facebook сообщил, что обратил внимание на "явное нарушение закона" и направил запрос Генпрокуратуру и МВД для оценки действий главы Приангарья. Николаев считает, что "убийство спящего медведя двумя выстрелами в голову" – это поступок, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины.

"Данная видеозапись сделана в 2016 году. Охота проводилась в разрешенный период в охотничьих угодьях Нижнеудинского района на законных основаниях – лицензия на отстрел животного имелась. То, что видео двухлетней давности появилось в публичном поле за несколько дней до выборов в региональное Заксобрание, можно расценивать как провокацию", — заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Иркутской области.

Алашкевич также добавила, что использование таких методов предвыборной борьбы свидетельствует "о слабости позиций единороссов в регионе".

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.