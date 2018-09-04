Ректор МГУ прокомментировал высокие позиции вуза в рейтинге RAEX

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занимает лидирующие позиции, как в отечественных, так и в зарубежных рейтингах, в университете постоянно расширяют направления подготовки, что показывает уровень педагогического состава и позволяет занимать ведущие позиции в рейтингах вузов, сказал ректор МГУ Виктор Садовничий, комментируя результаты рейтинга RAEX.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в четвертый раз подготовило рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям. Согласно исследованию, МГУ имени М.В. Ломоносова возглавил списки лучших вузов России сразу по четырем направлениям – "технические, естественно-научные направления и точные науки", "экономика и управление", "математика и естественные науки", "гуманитарные и социальные направления.

"Разные агентства используют разные критерии для ранжирования, однако Московский университет занимает лидирующие позиции как в отечественных, так и международных рейтингах. Мы даём качественное образование, наши выпускники работают в ведущих мировых корпорациях и занимают высокие посты на государственной службе, наши учёные сотрудничают с ведущими мировыми научными коллективами и публикуют работы в престижных научных журналах", — сказал Садовничий, слова которого приводит пресс-служба вуза.

"Мы постоянно расширяем направления подготовки: два года назад открыли первый в России факультет космических исследований и собираемся открыть факультет когнитивных наук. За этими достижениями стоит огромный труд профессорско-преподавательского коллектива Московского университета. Только благодаря их труду Московский университет развивается и занимает ведущие позиции в рейтингах", — добавил ректор.

Отмечается, что лишь трем вузам, помимо МГУ, удалось одновременно войти в топ-10 как по техническим, так и по экономическим направлениям: это СПбГУ, НГУ (Новосибирск) и ТГУ (Томск). МГТУ имени Н.Э. Баумана признан респондентами лучшим университетом в сфере "технические науки, инжиниринг и технологии", следом расположились политехнические университеты Томска и Санкт-Петербурга, добавили в пресс-службе МГУ.

В данной версии рейтинга публикуются списки топ-50 вузов в сферах "Технические, естественно-научные направления и точные науки" и "Экономика и управление", а также топ-10 вузов по направлениям "Математика и естественные науки", "Технические науки, инжиниринг и технологии", "Гуманитарные и социальные направления" и "Медицина".