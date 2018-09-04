В Совфеде предложили разработать правила издания книг для школьников

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минпросвещения совместно с издательствами могло бы выработать критерии издания книг для школьников, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Ранее школьнице в Екатеринбурге не продали сборники стихов поэтов Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского потому, что на книгах стояла маркировка с возрастным ограничением "18+".

"Возможно, для школьников, ребят подросткового возраста следует издавать отдельные книги, которые бы включали произведения для школьной программы и те, которые соответствуют их возрасту", — сказала Гумерова РИА Новости во вторник.

По ее мнению, Минпросвещения и издатели могли бы синхронизировать подход к включению определенных произведений в книги для разных возрастных групп.

"Чтобы в сборнике для школьников не было произведений, которые ребятам читать рановато", — пояснила она.

По мнению Гумеровой, все эти вопросы нуждаются в обсуждении и корректировке на уровне профильных ведомств.