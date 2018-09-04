"Возрастную маркировку литературы необходимо отменить, считает критик"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Известный литературный критик Александр Гаврилов назвал злом систему возрастной маркировки литературы и предложил ее отменить.

Ранее в сети книжных магазинов "Читай-город" в Екатеринбурге РИА Новости рассказали, что школьнице не продали сборники стихотворений Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского, потому что на книгах стояла маркировка с возрастным ограничением 18+. При этом в сети книжных пояснили, что сотрудник магазина не имеет права продавать продукцию детям, не достигшим определенного возраста.

"Система возрастной маркировки книг представляет собой чистое беспримесное зло. Не надо из неё ничего исключать, надо забыть о ней как о страшном сне", — сказал Гаврилов РИА Новости.