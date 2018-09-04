В Москве продлили купальный сезон

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Купальный сезон в Москве продлен из-за теплой погоды, сообщил во вторник журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"На основании долгосрочного прогноза погоды Гидрометцентра в Московском регионе в первой половине сентября ожидаются высокие температуры воздуха, в том числе превышающие 25 градусов, в связи с чем принято решение продлить летний купальный сезон 2018 года и мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Москвы", — сказал он.

За прошедшие выходные в местах массового отдыха на водных объектах столицы находилось более 33 тысяч отдыхающих, из них около 1,5 тысячи купающихся.

"Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 120 сотрудников ГИМС и московских спасателей, а также свыше тысячи общественных спасателей", — пояснил Бирюков.

Как напомнили в комплексе городского хозяйства, перед летним купальным сезоном было подготовлено порядка 120 мест массового отдыха на воде, из них 11 зон отдыха с купанием. На всех объектах установлено свыше одной тысячи знаков безопасности.