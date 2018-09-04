Путин назвал главные цели и задачи фестиваля "В центре событий"

Во Всероссийском детском центре Океан во Владивостоке. Архивное фото

Во Всероссийском детском центре Океан во Владивостоке. Архивное фото

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам фестиваля Российского движения школьников "В центре событий" отметил, что этот проект формирует необходимые профессиональные навыки и компетенции, соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что само название фестиваля определяет его главные цели и задачи — вовлечение молодого поколения в общественную, культурную жизнь страны, востребованную военно-патриотическую деятельность, добровольческое, экологическое движение.

"Ваш проект предоставляет ребятам отличные возможности для общения, дарит им поистине бесценный опыт командной работы, формирует трудовые навыки и необходимые профессиональные компетенции", — отметил президент в послании.

Также он выразил уверенность, что участники фестиваля с максимальной пользой и удовольствием проведут время, получат новые знания и обретут друзей.

Фестиваль пройдет с 4 по 24 сентября во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке.