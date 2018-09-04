В столичной мэрии рассказали о предстоящих мероприятиях на День города

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Москвичей в День города ждет 20 тысяч залпов салютов, которые запустят с 30 точек, сообщили в пресс-службе мэрии Москвы по итогам президиума во вторник.

"Запланировано 20 тысяч залпов праздничного салюта (13 городских и 17 парковых точек запуска)", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в праздничные дни одним из главных праздничных мест станет Тверская улица, где расположатся площадки фестиваля "Цветочный джем". Здесь также установят спортивные объекты для проведения мастер-классов от профессионалов и показательных выступлений.

Манежная площадь 8 сентября превратится в пространство для театральных экспериментов. Здесь пройдут спектакли и постановки участников фестивалей. Также горожан ожидает музыкальное шоу на 70-метровом кране.

По всему городу будут работать 30 кинотеатров под открытым небом.