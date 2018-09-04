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Общество

В Подмосковье сохранят льготы для граждан предпенсионного возраста

Сюжет:
Телеобращение Путина по пенсионным изменениям (105)
01849
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в FacebookЗдание Московской областной Думы. Архивное фотоЗдание Московской областной Думы. Архивное фото
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в Facebook

КРАСНОГОРСК (Московская область), 4 сен — РИА Новости. Власти Московской области сохранят для лиц предпенсионного возраста льготы, которые в настоящее время действуют для пенсионеров, сказал губернатор Московская области Андрей Воробьев в ходе заседание регионального правительства.

Трансляция обращения Владимира Путина к гражданам России по повышению пенсионного возраста
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Сегодня вместе с депутатами "Единой России" я хочу внести поправки в Мособлдуму для того, чтобы отвязать все региональные льготы от пенсионного возраста, привязать их, как и рекомендовал Владимир Владимирович Путин, к возрасту 55 и 60 лет", — сказал Воробьев.

В свою очередь глава министерства социального развития Ирина Фаевская отметила, что в связи с внесением изменений в пенсионное законодательство гражданам предпенсионного возраста будут представлены льготы не в связи с выходом на пенсию, а по достижении соответствующего возраста.

По ее словам, областные меры социальной поддержки будут действовать с 2019 по 2023 годы. Для предпенсионеров они будут заключаться в ежемесячной компенсации 100% оплаты жилого помещения и взноса на капремонт, в случае если их доход ниже прожиточного минимума.

Кроме того, отметила Фаевская, в настоящее время уже начала действовать льгота на бесплатный проезд на электричках, пригородном транспорте и московском метро.

Пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Также граждане предпенсионного возраста получат льготное налогообложение. Расходы из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки в 2019 году составят порядка 618 миллионов рублей.

Помимо лиц предпенсионного возраста в 2019 году в Подмосковье дополнительные льготы получат почетные доноры, ветераны труда и военной службы.

Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
© РИА Новости, Инфографика
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Предложения Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Многие пенсионеры продолжают работать
© Depositphotos / IgorVetushko
В каком возрасте оптимально выходить на пенсию

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
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