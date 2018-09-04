В ГД заявили об открытости для обсуждения поправок в законодательство о СМИ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Госдума РФ открыта для обсуждения поправок в законодательство о СМИ, если такие корректировки нужны для улучшения работы журналистов, заявил депутат ГД, замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов.

Общественная палата РФ во вторник проводит круглый стол "Защита свободы слова или угроза национальной безопасности. Деятельность СМИ — иностранных агентов в России". Эксперты рассмотрят вопрос законодательного регулирования деятельности СМИ-иноагентов и опыт правоприменительной практики, а также вопрос иностранного влияния как угрозы информационной безопасности российских регионов.

"Единственное, ещё раз хочу сказать пожелание, — работа в соответствии с действующим законодательством. Если существуют какие-то вопросы или пожелания, касающиеся изменений законодательства или каких-то корректировок в этой области, то мы открыты к диалогу — и площадка комитета, в том числе, и в ГД, и здесь комиссия ОП РФ, — я думаю, что это прекрасное место, где все это можно обсудить на достаточно профессиональном уровне и принять соответствующее решение, которое бы способствовало работе СМИ", — заявил Старшинов в ходе круглого стола.

Парламентарий отметил, что вопрос о свободе слова, "безусловно, является актуальным".

"И, на мой взгляд, только приветствовать можно любые шаги, которые вот эту самую свободу слова обеспечивают, и единственное пожелание — это то, чтобы не расходилось соблюдение прав и свобод журналистов и представителей СМИ с действующим законодательством РФ", — пояснил Старшинов.

"Иногда, откровенно говоря, вызывает некоторое недоумение, во всяком случае, у меня, почему очередное какие-то вещи не делаются, а потом заканчиваются расследованиями, шумихой и прочим. Меньше всего мне хотелось бы идти по пути каких-то запретов или ограничений деятельности журналистов", — заключил парламентарий.