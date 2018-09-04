Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей, пишут СМИ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Крупный производитель банкоматов NCR сообщил о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей. Об этом пишет газета "Ведомости".

Клиенты NCR — многие российские банки. Компания сотрудничает с такими крупными игроками рынка, как Сбербанк, ВТБ и Газмпромбанк. Всего в странах СНГ банкоматы NCR используются более чем в 80 банках.

Ведомости сообщают, что проблема с фальшивыми купюрами затронула только старые автоматы, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот.

По совету NCR многие банки отказались от приема пятитысячных купюр в Московском регионе.

Общую сумму ущерба из-за возникшей проблемы источники издания назвать затруднились, однако речь, по их оценкам, идет о миллионных убытках.

По информации газеты, уязвимость обнаружили менее чем в пяти процентов банкоматов Московского кредитного банка, Альфа-банк нашел у себя всего 18 незащищенных моделей и тут же прекратил для них прием наличных; банк "Открытие" также перестал принимать купюры в пять тысяч в 36 банкоматах NCR в московском регионе.

Банкоматы NCR Промсвязьбанка и "Почта банка" фальшивые купюры не принимают. Они ограничения не вводили, сообщили представители банков.

В Сбербанке ситуацию не прокомментировали.

Ущерб минимален

Как считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, прием пятитысячных купюр скоро возобновят.

По его словам, масштаб проблемы минимален — она могла затронуть менее процента банкоматов.

"Я думаю, что масштаб небольшой, касается тех банкоматов, которые не имеют средства определения фальшивок высокого качества", — сказал депутат РИА Новости.

Уязвимость банкоматов NCR

В августе NCR столкнулся с другой уязвимостью, которая позволяла злоумышленникам извлекать наличность через сейфовую часть устройства.

"Проблема заключается в возможности установки устаревшего и менее защищенного программного обеспечения на контроллер диспенсера (сейфовую часть устройства — Прим. ред.), которое позволяет злоумышленнику выполнить атаку типа Black Box — подключить одноплатный компьютер к диспенсеру, используя недостатки защиты сервисной зоны банкомата, и отправить команду на снятие наличных", — сказано в сообщении.

Летом 2016 года зампред Сбербанка Станислав Кузнецов впервые сообщил о том, что крупнейший российский банк обнаружил новый метод атаки на банкоматы под названием Black Box. Его суть заключается в том, что злоумышленники физически взламывают банкоматы, комбинируя атаку со скиммингом (считыванием информации с магнитной полосы карты).

В свою очередь, директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов сообщил, что метода атаки Black Box на банкоматы NCR наблюдаются достаточно давно, c 2015-2016 года.

Подделки купюр

Ранее Центробанк опубликовал статистику по фальшивым купюрам за второй квартал 2018 года. Всего регулятор обнаружил 9415 поддельных денежных знаков, 16 из них — подделки новых банкнот номиналом в 2000 рублей.

По данным ЦБ, пятитысячные купюры подделываются чаще всего.

В феврале Банк России сообщал, что ущерб от атак мошенников на банкоматы в 2017 году составил 40 миллионов рублей. Самыми "популярными" методы злоумышленников — Black Box, скимминг, его более совершенный аналог — шимминг, атаки на бесконтактные карты.