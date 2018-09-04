Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей, пишут СМИ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Крупный производитель банкоматов NCR сообщил о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей. Об этом пишет газета "Ведомости".
Ведомости сообщают, что проблема с фальшивыми купюрами затронула только старые автоматы, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот.
По совету NCR многие банки отказались от приема пятитысячных купюр в Московском регионе.
Общую сумму ущерба из-за возникшей проблемы источники издания назвать затруднились, однако речь, по их оценкам, идет о миллионных убытках.
По информации газеты, уязвимость обнаружили менее чем в пяти процентов банкоматов Московского кредитного банка, Альфа-банк нашел у себя всего 18 незащищенных моделей и тут же прекратил для них прием наличных; банк "Открытие" также перестал принимать купюры в пять тысяч в 36 банкоматах NCR в московском регионе.
В Сбербанке ситуацию не прокомментировали.
Ущерб минимален
Как считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, прием пятитысячных купюр скоро возобновят.
По его словам, масштаб проблемы минимален — она могла затронуть менее процента банкоматов.
"Я думаю, что масштаб небольшой, касается тех банкоматов, которые не имеют средства определения фальшивок высокого качества", — сказал депутат РИА Новости.
Уязвимость банкоматов NCR
"Проблема заключается в возможности установки устаревшего и менее защищенного программного обеспечения на контроллер диспенсера (сейфовую часть устройства — Прим. ред.), которое позволяет злоумышленнику выполнить атаку типа Black Box — подключить одноплатный компьютер к диспенсеру, используя недостатки защиты сервисной зоны банкомата, и отправить команду на снятие наличных", — сказано в сообщении.
Летом 2016 года зампред Сбербанка Станислав Кузнецов впервые сообщил о том, что крупнейший российский банк обнаружил новый метод атаки на банкоматы под названием Black Box. Его суть заключается в том, что злоумышленники физически взламывают банкоматы, комбинируя атаку со скиммингом (считыванием информации с магнитной полосы карты).
В свою очередь, директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов сообщил, что метода атаки Black Box на банкоматы NCR наблюдаются достаточно давно, c 2015-2016 года.
Подделки купюр
По данным ЦБ, пятитысячные купюры подделываются чаще всего.
В феврале Банк России сообщал, что ущерб от атак мошенников на банкоматы в 2017 году составил 40 миллионов рублей. Самыми "популярными" методы злоумышленников — Black Box, скимминг, его более совершенный аналог — шимминг, атаки на бесконтактные карты.