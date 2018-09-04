В Крыму разработали меры соцподдержки в связи с пенсионными изменениями

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Крым разработал дополнительные меры социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с изменениями в пенсионном законодательстве, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, соответствующие поручение регионам поступило от президента страны Владимира Путина.

"В законодательство Республики Крым будут внесены изменения, которые позволят распространить действующие республиканские льготы для граждан пенсионного возраста на женщин до 1968 года рождения и на мужчин до 1963 года рождения. Льготы будут действовать в переходный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, в 2019 году в республике по ныне действующему законодательству должны были выйти на пенсию около 34 тысяч граждан.

"Они будут продолжать работать, но смогут воспользоваться республиканскими льготами для пенсионеров", — подчеркнул Аксенов.

В частности, по его словам, речь идет о праве на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте в пределах республики без ограничения количества поездок. Кроме того, сохранятся дополнительные меры социальной поддержки для пенсионеров, имеющих статус "Ветеран труда", "Ветеран труда Республики Крым", "Ветеран военной службы".

"Это: ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей; преимущественное право на установку квартирных телефонов, на вступление в жилищно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества", — отметил Аксенов.

Также, по словам главы республики, сохранятся льготы на бесплатное пользование жильем и услуги ЖКХ медикам и педагогам, работникам библиотек, которые проработали в сельской местности не менее трех лет, вышли на пенсию и продолжают проживать в сельской местности. При этом собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, будет сохранена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт от 50 до 100 процентов.

Аксенов подчеркнул, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в крымский парламент до 10 сентября и рассмотрен на пленарном заседании 19 сентября. Финансирование перечисленных мер социальной поддержки уже предусмотрено в бюджете республики.

Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

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