На капремонт трубопровода под рекой Миасс направили 50 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил 50 миллионов рублей на капитальный ремонт канализационного трубопровода, проходящего под руслом реки Миасс, его изношенность была установлена во время работ по строительству делового центра для саммитов ШОС и БРИКС, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

"Напорный участок канализационного трубопровода Челябинска под руслом реки Миасс изношен. Если случится авария, канализационные стоки попадут в русло пруда ЧГРЭС реки Миасс. Допустить это нельзя. Мы решили выделить средства на капитальный ремонт этого участка, работы будут проведены до выполнения благоустройства территории будущего общественно-делового центра", — цитирует пресс-служба слова губернатора Бориса Дубровского.

По данным пресс-службы, губернатор выделил на эти цели (на замену канализационного трубопровода, пролегающего под руслом реки Миасс) 50 миллионов рублей. Серьезная изношенность металлических труб дюкеров канализации установлена во время работ по закладке искусственного острова под общественно-деловой центр, который возводится к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, уточняется в сообщении.

Так, для предотвращения бедствия будет проведена протяжка в дюкер полиэтиленовой трубы, которая гарантирует герметичность дюкера канализации на всем протяжении, в том числе в акватории пруда ЧГРЭС, добавляется в сообщении.

К саммитам в Челябинске будут построены общественно-деловой центр на набережной реки Миасс, конгресс-холл "Таганай", две гостиницы. Также запланирована масштабная перепланировка международного терминала и терминала внутренних авиалиний аэропорта Челябинска, благоустройство набережной реки Миасс. Окончание всех работ запланировано на четвертый квартал 2019 года.

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