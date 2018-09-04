Первая родившаяся на Дальнем Востоке зебра умерла от пневмонии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Первый родившийся на Дальнем Востоке детеныш зебры умер от пневмонии в приморском зоопарке "Садгород", сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

Зебра Зоя из зоопарка "Садгород" родила первого на Дальнем Востоке детеныша в июле этого года. Малышку назвали Александра, она гуляла с мамой в открытом вольере.

"У нас печальная новость. Сегодня ночью умерла малышка зебра. Вскрытие показало пневмонию … Для нас это невосполнимая потеря. Каждое животное в сердце, в душе. Все наши, родные. Сегодняшний ливень как наши слёзы", — сообщается в аккаунте.