Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тёплая погода без существенных осадков прогнозируется в Москве во вторник, температура воздуха в городе составит до плюс 24 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем в столице плюс 22 — плюс 24 градуса", — сообщили в центре погоды во вторник.

По данным "Фобос", в Подмосковье температура воздуха составит плюс 20 — плюс 25 градусов.

Ветер по региону ожидается восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.