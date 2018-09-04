На строительство больниц в Северной Осетии выделили 500 миллионов рублей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство РФ выделило 499,9 миллиона рублей на строительство и реконструкцию четырех больниц в Северной Осетии, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Выделить Минздраву России из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 499,9 миллиона рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Северная Осетия — Алания на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения", — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке к документу, речь идет о двух больницах в селах Сунжа и Тарское Пригородного района, а также Моздокской и Ардонской центральных районных больницах.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 30 августа.