"Деловая Россия" сформулирует предложения бизнеса по пенсионной реформе

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российский бизнес положительно относится к пенсионной реформе и считает, что в состоянии вместе с государством защитить интересы работников старшего возраста, заявил президент "Деловой России" Алексей Репик по итогам заседания координационного совета организации, в котором приняли участие представители Минтруда РФ.

"Мы одинаково смотрим на ситуацию и хотим, чтобы экономика нашей страны, проходя через этот турбулентный период, миновала его максимально безболезненно и в интересах как граждан, так и предпринимателей. Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста очень волнует людей, которые не хотят оказаться незащищенными, хотят чувствовать уверенность в завтрашнем дне и имеют на это полное право", — отметил он.

По словам Репика, деловое сообщество рассчитывает, что меры, которые должны стимулировать предпринимателей трудоустраивать работников старшего возраста, будут применяться в позитивном для бизнеса направлении. В частности, речь идет о льготах на отчисления в пенсионные фонды для тех сотрудников, которые проведут в компаниях дополнительный пятилетний предпенсионный период, и частичных компенсациях на медицинские расходы работников.

"Это поможет сохранять ставки дольше и делать это без ущерба для предприятия. Мы нацелены на позитивную повестку и стараемся предлагать такие форматы, в которых работодателям будет интересно максимально долго сохранять сотрудников у себя в штате. Мне кажется, это все позволит нам без потрясений, спокойно сделать то, что необходимо", — сказал президент "Деловой России".

Репик также подчеркнул, что введение мер дополнительного ужесточения нарушений трудовых отношений с гражданами предпенсионного возраста будет скорее дестимулировать предпринимателей.

"Самое главное для нас — чтобы возможные форматы ужесточения трудовых отношений не привели к отказу предпринимателей открывать новые рабочие места. Мы должны не сбивать позитивный настрой, а максимально найти форматы, которые будут стимулировать бизнес на открытие рабочих мест, а также на сохранение сотрудников старшего возраста у себя в компаниях", — пояснил он.

По его словам, в ближайшие дни предложения, принятые на заседании координационного совета "Деловой России", будут направлены в правительство и администрацию президента РФ.