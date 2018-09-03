В Нижегородской области до 15 сентября продолжат работать "Поезда здоровья"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Мобильные диагностические лаборатории "Поезда здоровья" продолжат работу в Нижегородской области до 15 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мобильные диагностические лаборатории "Поезда здоровья" посещали наиболее удаленные от медицинских учреждений города и села с большим количеством жителей в течение 2,5 месяцев — с 15 июня по 31 августа. В проекте задействовано 29 врачей — узконаправленных специалистов из самых лучших медицинских организаций области, а также медсестры и волонтеры. Проект реализуется в рамках инициативы главы региона Глеба Никитина "Доступная медицина".

"По многочисленным просьбам жителей мобильные диагностические лаборатории "Поезда здоровья" продолжат работу в Нижегородской области до 15 сентября. За две недели специалисты "Поездов здоровья" обследуют жителей Городецкого, Чкаловского, Балахнинского, Борского, Богородского, Бутурлинского, Гагинского, Большеболдинского Арзамасского и Сосновского районов", — говорится в сообщении.

Предполагается, что благодаря реализации инициативы главы региона "Доступная медицина" получить высококвалифицированную медицинскую помощь смогут не менее 50 тысяч человек.

"Задача власти — забота о здоровье каждого. Данные автопоезда — это первый шаг на пути реализации нашей стратегии в области медицины и здравоохранения "Здоровое долголетие", которая для Нижегородского региона является приоритетной", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По данным на 30 августа, за время работы "Поездов здоровья" в 109 населенных пунктах 45 районов области было принято более 24,2 тысячи пациентов, специалисты провели почти 42,5 тысячи консультаций, выявили почти 6 тысяч заболеваний, дали почти 13,7 тысячи рекомендаций по дообследованию и более 18,3 тысячи по лечению, на госпитализацию направлено почти 1,8 тысчи человек.

"По инициативе жителей в мобильных диагностических лабораториях заведены "Книги отзывов", в которых все желающие могут оставить отзыв о работе "Поездов здоровья". Жители населенных пунктов, в которых организована работа мобильных диагностических лабораторий, отмечают высокий профессионализм и внимательное отношение врачебных бригад", — отмечается в сообщении.

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