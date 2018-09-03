В Нижегородской области до 15 сентября продолжат работать "Поезда здоровья"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Мобильные диагностические лаборатории "Поезда здоровья" продолжат работу в Нижегородской области до 15 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
"По многочисленным просьбам жителей мобильные диагностические лаборатории "Поезда здоровья" продолжат работу в Нижегородской области до 15 сентября. За две недели специалисты "Поездов здоровья" обследуют жителей Городецкого, Чкаловского, Балахнинского, Борского, Богородского, Бутурлинского, Гагинского, Большеболдинского Арзамасского и Сосновского районов", — говорится в сообщении.
Предполагается, что благодаря реализации инициативы главы региона "Доступная медицина" получить высококвалифицированную медицинскую помощь смогут не менее 50 тысяч человек.
"Задача власти — забота о здоровье каждого. Данные автопоезда — это первый шаг на пути реализации нашей стратегии в области медицины и здравоохранения "Здоровое долголетие", которая для Нижегородского региона является приоритетной", — приводит пресс-служба слова Никитина.
"По инициативе жителей в мобильных диагностических лабораториях заведены "Книги отзывов", в которых все желающие могут оставить отзыв о работе "Поездов здоровья". Жители населенных пунктов, в которых организована работа мобильных диагностических лабораторий, отмечают высокий профессионализм и внимательное отношение врачебных бригад", — отмечается в сообщении.
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