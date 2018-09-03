В Краснодарском крае парки проверят на сохранность границ

КРАСНОДАР, 3 сен — РИА Новости. Власти Краснодарского края проверят все парки региона на сохранность границ до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

"Губернатор поручил до конца текущего года департаменту архитектуры совместно с главами муниципальных образований проверить все основные парки в муниципалитетах на законность нахождения там торговых и иных точек, а также сохранность границ и зеленых насаждений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вопрос благоустройства парков и скверов краевые власти рассмотрели на совещании в понедельник. Как отметил глава региона, важно не допускать строительства незаконных заведений общепита и торговли на территории зон отдыха.

"Нам нужны комфортные зеленые города и районы. Парк – это то место, где отдыхают с детьми, гуляют, занимаются спортом. Зоны отдыха не должны обрастать торговыми точками и ресторанами", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Ранее в Краснодаре на прилегающем к парку "Солнечный остров" участке в 200 гектаров планировалось построить гольф-клуб. Сегодня этот участок вернули в муниципальную собственность, однако, по словам губернатора, на особо охраняемой природной территории до сих пор есть частные строения. Как отметил глава края, необходимо проверить законность их размещения.

"Когда парк создавался, он был государственным. Поднимите архивные документы. Надо восстановить справедливость. Это территория, которая принадлежит жителям города", – заявил Кондратьев.

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