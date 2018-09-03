Ростовский губернатор хочет оставить в регионе льготы по возрасту до пенсии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с инициативой сохранить региональные льготы по возрасту еще до выхода на пенсию, сообщает правительство региона.

По словам губернатора, решение о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года затрагивает интересы целого ряда региональных льготников, которым по действующему областному законодательству меры социальной поддержки предоставляются после достижения пенсионного возраста и выхода на пенсию.

Речь идет о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, на проезд, зубопротезирование и пользование поликлиниками. Установлены они для ветеранов труда, в том числе тех граждан, которым присвоено звание ветерана труда Ростовской области, а также для пенсионеров из числа педагогов, врачей и других работников социальной сферы в сельской местности.

"С учетом предложений, которые на днях озвучил президент страны Владимир Путин, считаю необходимым в максимально короткие сроки внести в региональное законодательство изменения и установить, что в Ростовской области с 1 января 2019 года, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, то есть еще до выхода на пенсию", — сказал Голубев.

Губернатор также предложил законодательно закрепить на региональном уровне возможность досрочного получения права на областные льготы в тех случаях, когда по новому пенсионному законодательству пенсия будет назначаться человеку досрочно, даже до достижения 55-летнего или 60-летнего возраста (например, пенсия по инвалидности). Воспользоваться льготами такие граждане смогут сразу после назначения пенсии.

Губернатор считает, что принять соответствующие поправки в областные законы необходимо на первом же заседании областного парламента нового созыва, которое состоится в сентябре.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил на минувшей неделе в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Его предложения будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены в Госдуму. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.